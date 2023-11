Bjelica likes this: Brahim Díaz zabio za Real protiv Brage pa se narugao VAR sustavu

Braga je imala vrlo poticajan ulazak u susret, ali prvo poluvrijeme proteklo je u znaku Brahima Díaza. Realov ofenzivac, koji je prethodne tri godine proveo na posudbi u Milanu, u 11. je minuti zabio za 1-0, ali brzo se ispostavilo da nije — njegov pogodak naposljetku je poništen jer je utvrđeno da je Vinícius u začetku akcije faulirao Sikoua Niakatéa.

Tko se zadnji smije, najslađe se smije, kaže poznata izreka, a Díaz je na kraju dobio tu čast. Naime, u 26. minuti Rodrygo mu je uputio sjajnu povratnu loptu na peterac, a utrčali Brahim ljevicom ju je zakucao u portugalsku mrežu i tako došao do svojeg drugog pogotka ove sezone te prvog u Ligi prvaka.

Da situacija bude još slađa za njega, slaveći gol sarkastično je gestikulirao pravokutnik kojim suci označavaju VAR provjeru, referirajući se na poništeni zgoditak.

😅 Brahim Díaz doing the VAR gesture after his 1st goal was disallowed. pic.twitter.com/VCpH9mT5JA

— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 8, 2023