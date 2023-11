Bjelica nakon debija: ‘Među igračima je strah, moram odraditi nekoliko pozitivnih razgovora’

Samo tri dana nakon što je došao na trenersku funkciju, Nenad Bjelica sinoć je već odradio svoj debi na Unionovoj klupi. Berlinski prvoligaš gostovao je kod Brage i tražio pobjedu kojom bi došao nadomak trećeg mjesta, odnosno nastavka natjecanja u Europi. Unatoč vodstvu i igraču više od 31. minute, Bjeličin sastav ipak je tek remizirao, pa je momčad bez pobjede još od kraja kolovoza.

“Uz ovakav nedostatak samopouzdanja među našim igračima, uopće nije bitno u kojem sustavu igramo. U glavama i nogama naših igrača postoji strah, a uzrok je ta serija loših rezultata. Oni se, primjerice, ne usude uputiti neko rizično dodavanje. Čim prije moramo odraditi nekoliko pozitivnih razgovora s cijelom momčadi, a ovaj remi na kraju je pravedan ishod utakmice”, rekao je Bjelica nakon 1-1 u Portugalu.

Da je njegov sastav zadržao tu minimalnu prednost do kraja, znatno lakše bi došao treće pozicije na kraju natjecanja u skupini C. Ovako će za taj cilj morati ostvariti pravi podvig, na domaćem terenu treba mu pobjeda nad Real Madridom. Čak niti to neće biti dovoljno, ako Braga izbjegne poraz na gostovanju kod Napolija.

“Moglo bi se sad kazati da smo si zabili svojevrsni autogol. Sve je počelo lošom odlukom koju je naš suparnik znao iskoristiti, a onda nam je trebalo puno vremena za oporavak. Da smo pobijedili, sve bismo imali u svojim rukama, no ovako ovisimo i o rezultatu druge utakmice”, zaključio je Unionov trener Bjelica.