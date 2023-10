Bjelica o Mamiću: ‘Nije valjda problem sjesti s njim i popiti kavu? Nije ubio čovjeka’

Nenad Bjelica nedavno je dobio otkaz u Trabzonsporu i nije se razišao bez kontroverzi budući da je jedan turski novinar objavio podulji tekst o njemu optuživši ga da se ponašao kao da je iznad kluba. Bivši Osijekov i Dinamov trener sada je dao golemi intervju za Index.hr u kojemu se detaljno osvrnuo na sve aktualnosti koje se vežu uz njega i njegove bivše klubove, opovrgnuo napise turskih medija, a iz tog razgovora može se izvući pregršt zanimljivih izjava.

Možda su u aktualnom kontekstu i najzanimljivije one vezane za Dinamo, koji se trenutno nalazi u neviđenoj krizi pod vodstvom trenera Sergeja Jakirovića. Index ga je upitao za njegov odnos sa Zdravkom Mamićem — sjetit ćemo se da je Bjelica kasnije, u osječkim danima, kritizirao “korporaciju” — a on je ponovio da je s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa imao korektan odnos koji je pukao kad Bjelica nije prihvatio odluku o smanjenju plaća tijekom koronakrize.

“Pohvalno sam se izražavao o svom odnosu s njim i njegovom odnosu prema meni”, rekao je Bjelica za spomenuti portal. “Sa Zdravkom sam imao izuzetno korektan odnos. Na tjednoj bazi sam imao jedan ili dva poziva u kojima bi me pitao kako sam, što sam, kako je ekipa. Dakle, najnormalniji razgovori s čovjekom koji je puno napravio za klub i koji je, na kraju krajeva, volio taj klub. Ja sam samo govorio istinu, ništa drugo. Nisam mogao reći da meni Zdravko Mamić nameće da jedan igrač mora igrati ako to nije bila istina. Ne bi bila istina da sam to rekao. Slagao bih vam da sam rekao da mi ulazi u svlačionicu, da mi naređuje, da me zove svaki dan i govori mi zašto ovaj ne igra, da mi pred utakmicu određuje kakav će biti prvi sastav. Ne, to nije bila istina. Bio je korektan prema meni, uvažavao me i naravno da sam i ja prema njemu bio korektan. Ne mogu ni jednu ružnu riječ reći vezano za taj odnos, a sve je bilo izuzetno dobro do trenutka kad su donijeli tu odluku. Pitate me zbog čega je puklo. Zbog te odluke. U trenutku kad je odluka bila donesena, kad je moj odlazak iz Dinama bio više nego očit i dok sam čekao u karanteni taj 16. travnja, kad smo na sastanku vrlo brzo dogovorili sve detalje raskida ugovora, sa Zdravkom sam imao samo jedan telefonski razgovor. Tada sam mu rekao sve što mi je na duši. On je sve što sam rekao prihvatio kao istinu, sve mi je dao za pravo, tako da nemam tu što više dodati. Vjerujem i danas da je on bio svjestan da su prenaglili, čak mi je u jednom kasnijem razgovoru to i priznao, ali jednostavno više nije bilo povratka i rastanak je bio jedino rješenje.”

Nije li malo čudno da blisko surađuje s nekime tko je osuđen za kriminal, a od zakona se skriva u drugoj zemlji?

“Nikad nisam bio ni na jednom sastanku s njim. Pričali smo samo telefonski, a u to vrijeme nije postojala pravomoćna presuda. Dobio ju je prije dvije godine, kad ja više nisam bio u Dinamu”, odgovorio je Bjelica pa nastavio: “Koliko ljudi ima pravomoćnu presudu, pa su kaznu odsjedili u zatvoru i opet žive i normalno funkcioniraju. Bože moj, pa nije valjda problem sjesti s tim čovjekom, popričati i popiti kavu? Pa nije ubio čovjeka.”

Ipak, Mamić je opljačkao Dinamo, ali bivši trener ne vidi ništa sporno u svojoj komunikaciji s njim.

“Ako to kaže sud, onda je to tako i to treba prihvatiti”, rekao je. “On nek se nosi s konsekvencama toga. To je njegov problem koji on treba riješiti, a ja s tim stvarno nemam nikakve veze. Ja sam došao u Građanski nogometni klub Dinamo i radio sam u tom klubu. Došao sam kad je Zdravko bio u Dinamu, nakon toga je otišao, a došli su neki drugi ljudi. Bili smo u kontaktu i sa Zdravkom, tako da tu ne vidim ništa sporno.”

U intervjuu se osvrnuo na još puno tema, uključujući i eventualni angažman u Hajduku za koji je otvoren, a možete ga pročitati ovdje.