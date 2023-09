Bjelica: ‘Osijekovu upravu klub zanima kao mene vremenska prognoza u Džibutiju’

Nenad Bjelica u novu je sezonu turskog prvenstva ušao u promjenjivoj formi; trenutno broji dvije pobjede i dva poraza s Trabzonsporom, ali klub je potpuno promijenio kadar i u finalnim satima prijelaznog roka doveo neka pojačanja koja bi se mogla pokazati ključnima.

Stigao je tako Southamptonov stasiti napadač Paul Onuachu koji je godinama briljirao u Belgiji, nekoć najskuplje Arsenalovo pojačanje Nicolas Pépé, Batista Mendy i ostali. Također, Bjelica se nije libio zagrabiti u poznati mu bazen pa je doveo Filipa Benkovića, Ognjena Bakića, Tonija Teklića i zasad teško ozlijeđenog Mislava Oršića, a pristiglo je još igrača.

Trabzonsporov trener dao je veliki intervju za portal Germanijak u kojemu se osvrnuo na klub i ono što je pred njim, ali i na njegova bivšeg poslodavca, Osijek, s kojim se nije rastao u dobrim odnosima.

“Uvijek ću pratiti dva kluba”, istaknuo je Bjelica za Germanijak. “Onaj u kojem radim i Osijek. To je moj klub, moj grad u kojem sam rođen i moja emocija koju ću nositi u srcu dok živim. Ponosan sam što sam iz grada na Dravi, što sam dijete tog kluba, odrastao tamo i na sve što sam napravio.”

Smeta li mu što mu klub ne daje pozornost, ne zove ga na oproštaje, novi stadion…?

“Da”, odgovorio je. “Smeta me to. Čovjek sam od krvi i mesa. Puno sam dao tom klubu. I kao igrač i kao trener. Ostvario povijesne rezultate kao igrač i trener. No, nemojmo izjednačavati instituciju NK Osijek s ljudima koji ga vode trenutno. Jer, to što čine najviše govori o njima kao ljudima. O predsjedniku Sakalju, Valentini Koprivnjak i Vladi Čoharu. Oni vode trenutno klub, oni su Uprava i sve to govori o njima i načinu na koji vode NK Osijek.”

Govori se da je Bjelica iza sebe ostavio preskup kadar…

“Gledajte, 90 posto tih igrača doveo sam besplatno u Osijek”, istaknuo je. “Dva su plaćena; Miérez koji je to vratio učinkom i koji će vratiti još više kada se proda i Kristijan Lovrić kojeg su u tom trenutku htjeli svi klubovi a stigao je kod nas. I doček od tisuću navijača svjedoči tome. Ne znam zašto nije pokazao svoju vrijednost, ali pokazat će je. U tom trenutku to je bila strategija kao što je sada strategija da se proda sve što se može prodati i da se uzmu novci na svemu na čemu se može uzeti. Zašto? Zbog velikih troškova stadiona. Nakon što nismo uspjeli biti prvaci, a to je bilo neko utopističko vjerovanje svih nas da možemo, promijenila se strategija jer je nedostajalo novaca za stadion. Tu priča završava.”

Nastavio je govoriti o toj situaciji.

“Gospodin Kulešević je možda trebao naglasiti da je to tada bila strategija kluba”, naglasio je Bjelica. “Ja kao individua nisam ništa mogao. Ugovore su potpisivali i budžet kreirali Sakalj i Čohar. Pa nisam se sam izabrao da budem trener i sportski direktor. Oni su me doveli. Koristio sam sve što sam mogao u najboljoj namjeri i postigao neke povijesne rezultate kluba. Koji nisu nikad ranije postignuti i vidjet ćemo kada će opet biti. Tu mislim na drugo mjesto i 77 osvojenih bodova. Kada to netko napravi s mojim Osijekom, ja ću mu prvi javno čestitati. Kada mi je rečeno da se ide u drugom pravcu, nisam doveo nikog. To ljeto stigao nam je Luka Zebec, vratili smo Belju s posudbe, priključio Cvijanovića prvoj ekipi. Janjić je stigao besplatno. Pomladili smo momčad a za nikog nije bila plaćena odšteta. Zašto? Jer sam se ponašao u skladu s odlukom kluba.”

Kaže da je dovođenjem igrača iz Hrvatske i regije želio sačuvati klupski identitet.

“Moram reći da su 90 posto igrača koje sam doveo bili s našeg govornog područja”, rekao je. “Htio sam nekako sačuvati identitet kluba, da se mogu adaptirati što prije. Pa pogledajte koga sada dovode, od kuda dolaze i kojim jezikom pričaju? Uostalom, pogledajte tko sada drži Osijek tu gdje jest? Je l’ to Stjopa Mkrtčjan ili su to Caktaš, Nejašmić i Gržan. Je l’ su to Jugović i Malenica kojima sam produžio ugovore. Miérez s kojim sam potpisao novi… Oni drže Osijek i zabijaju golove. Tako da mi se čini da i nisam baš tako sve loše napravio kako prikazuju neki pojedinci.”

Zapravo, cijelu stvar je zaključio s kritikom prema upravi:

“Jednostavno ovu upravu NK Osijeka zanima NK Osijek koliko i mene vremenska prognoza u Džibutiju”, ironično je kazao. “Dvije godine koje sam proveo u klubu su dvije najuspješnije godine u klupskoj povijesti a sve ono što oni sada pričaju su izgovori i isprike za vlastitu nesposobnost. Gospodin sportski direktor kaže da je napravljena promjena klupske strategije jer nije napravljen iskorak u rezultatu i to kaže nakon dvije najuspješnije sezone u povijesti kluba u kojima je i sam kao pomoćnik sportskog direktora sudjelovao. Ono što su oni nakon te dvije godine napravili je da su vratili klub u prosječnost i u borbu za treće, četvrto mjestu u HNL-u. Pošteno bi bilo da su rekli: “Stadion nas je koštao dvostruko od predviđenog i moramo stezati remen”. I nitko im ništa ne bi zamjerio. Sada mažu oči navijačima sa stadionom ali brzo će i ta euforija oko stadiona proći i na vidjelo će izaći sva njihova neambicioznost i nezainteresiranost u vođenju kluba.”