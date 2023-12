Bjelica s Unionom gostuje kod Bayerna. Kaže da šansu vidi u tome da se od njih ništa ne očekuje

Raspored nimalo ne mazi Nenada Bjelicu na početku njegove epizode u Union Berlinu, nakon što je debi ostvario u Ligi prvaka kod Brage (1-1), svoju bundesligašku premijeru imat će na najtežem gostovanju. U subotu ga očekuje ogled s aktualnim prvakom Bayernom, koji je također remizirao u ovotjednom nastupu u najelitnijem europskom natjecanju, København je tamo došao do boda (0-0).

“Naravno, nitko od nas ništa ne očekuje i Bayern je velikim favorit, no upravo u tome vidim našu šansu. Doduše, njegovim igračima ne treba puno prilika za gol, to je jedna od najboljih momčadi na svijetu, ali ne bih posve umanjio naše mogućnosti u ovoj utakmici. Vjerujemo u sebe, igrat ćemo naših krajnjih granica, pa ćemo vidjeti dokle će nas to dovesti”, poručio je Bjelica na druženju s medijima.

Prije svega, bivši Dinamov i Osijekov trener morat će podići samopouzdanje svoje nove momčadi, koja na pobjedu čeka još od kraja kolovoza. Otad je Union u čak 16 utakmica ostajao bez punog plijena, s čak 13 poraza i samo tri remija. 🗣 Chancen nutzen und ans Limit gehen. #fcunion | #FCBFCU — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 1, 2023 “Dakako, moramo poraditi na toj vjeri u sebi, od početka to pokušavam poboljšati unutar naše svlačionice. Razgovarao sa svakim igračem ponaosob, ali i s manjim grupama. Sve to smo odradili pripremajući se za ovog izazovnog suparnika. Puno smo vremena proveli i na putu, gledali smo snimke u tom kratku periodu između dvije utakmice”, otkrio je. Bjelica je već nametnuo svoj stil i formaciju s četiri igrača u posljednjoj liniji, koja će posebno morati paziti na vrlo efikasnog Harryja Kanea. Engleski napadač je, podsjetimo, u 18 nastupa za Bayern skupio čak 22 pogotka i sedam asistencija. “Nije tu samo Kane, trebamo obraćati pažnju na čitavu momčad, pogotovo uz igrače kao što su Serge Gnabry i Leroy Sané. Moramo biti u našem najboljem izdanju ako želimo ostvariti pozitivan rezultat. Što se tiče promjene sustava, u tome ne vidim problem. Momčad se mora psihološki podići, nije to samo stvar taktike. Ali neka vam bude jasno da sad neću otkrivati plan igre za sutra”, zaključio je Bjelica.

