Bjež’mo svi na sigurno: čini se da i MLB razmišlja o ‘balonu’, ali tek za doigravanje

Učinio je to MLS i više-manje uspio, NBA ligi zasad ide sasvim dobro, a i NHL borbu za Stanley Cup nastavlja u ograničenom okruženju.

Čini se da o konceptu izoliranosti u tzv. bubbleu ili, kako se to uvriježilo kod nas, ‘balonu’, sada sve aktivnije razmišlja MLB. Zapravo, bio je to slučaj i prije no što je višestruko skraćena regularna sezona počela, a naposljetku je odabrana opcija odigravanja utakmica na domaćim stadionima. Ipak, nakon proboja koronavirusa u momčadi poput Miami Marlinsa i St. Louis Cardinalsa kojima je pozamašni dio ekipe ostao pozitivan, paradigma se počinje mijenjati.

Barem ako je za vjerovati pisanjima ESPN-a i njegova novinara Jeffa Passana koji izvještava da je MLB započeo preliminarnu diskusiju o uvođenju ‘balona’ za doigravanje aktualne sezone.

Major League Baseball has had preliminary discussions about holding its postseason in a bubble-type format, sources familiar with the conversations told ESPN.

Early details on why MLB is embracing the bubble and what it could look like, at ESPN: https://t.co/kHgBuVEqp9

— Jeff Passan (@JeffPassan) August 11, 2020