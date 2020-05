“Black lives matter”: Marcus Thuram zabio je dva gola Unionu i kleknuo protiv rasizma

Četiri utakmice i četiri pogotka…

Marcus Thuram je danas zabio dva komada berlinskom Unionu i donio Borussiji Mönchengladbach sva tri boda (4-1) i povratak na pobjedničke staze nakon poraza i remija u prošla dva kola.

Thuram je zabio u 41. za 2-1 i u 59. za 3-1, kada se utakmica lomila. Završilo je 4-1. To znači da je od ponovnog nastavka natjecanja u Bundesligi zabio četiri pogotka u četiri utakmice. Gladbach je sada na trećem mjestu, s bodom manje i utakmicom više od druge, dortmundske, Borussije.

Marcus Thuram takes the knee after scoring for Gladbach. pic.twitter.com/LixlyU6e1k

— 🇩🇪Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport🇩🇪 (@btsportfootball) May 31, 2020