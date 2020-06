“Black lives matter” umjesto imena na dresovima: PL ujedinjena protiv diskriminacije

Premier liga se nastavlja 17. lipnja nakon duge pauze zbog pandemije koronavirusa.

Sezona se nastavlja utakmicom Aston Ville i Sheffield Uniteda, a liga je zajedno s igračima i osobljem pokrenula zajedničku inicijativu u kojoj će podržati prosvjede protiv rasne diskriminacije u SAD-u.

Naime, tijekom prvih 12 kola na dresovima će pisati “Black lives matter” umjesto imena igrača, u solidarnosti s Georgeom Floydom, Afroamerikancem koji je u Minneapolisu bio žrtva policijskog nasilja.

Osim toga, svi dresovi do kraja sezone imat će “BLM” logo, a igrači će imati podršku ako žele klečati u podršci borbi protiv rasizma.

“Mi igrači zajedno stojimo u nastojanjima da izbrišemo rasne predrasude u svim aspektima društva. Ovaj simbol je znak jedinstva između igrača, klubova, zaposlenika, sudaca i Premier lige”, pisalo je u priopćenju.

