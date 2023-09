Blažene nove nadoknade: Ivan Perišić je asistirao u čudesnom Tottenhamovom preokretu

Heroj preokreta svakako je Dejan Kuluševski koji je dao pobjednički pogodak u 100. minuti, ali dosta će se pričati i o Richarlisonu. Brazilac je potrošio sve kredite u prvih 11, a nije briljirao ni u reprezentaciju pa je najavio da će raditi na svom mentalnom zdravlju. Sigurno će mu pomoći to što je danas ušao s klupe i zabio za izjednačenje, a onda i asistirao kod drugog gola.

98 – Spurs went into the 98th minute trailing to Sheffield United before winning 2-1, the latest winning comeback by a side in Premier League history, surpassing their own record (95th min v Leicester in January 2022). Spursy? pic.twitter.com/MnPfHHLOu3

— OptaJoe (@OptaJoe) September 16, 2023