Bliže se nastavci sezona pa samo kratko: u NBA ligi nema korone, u NHL-u dva pozitivna testa

NBA liga je objavila da nisu otkriveni novi pozitivni slučajevi COVID-19 u posljednjim rundama testiranja u kampovima, dok su u NHL-u dva pozitivna igrača.

Iz najjače košarkaše lige svijeta stigla je objava da je ovoga puta testirano 346 igrača, od kojih niti jedan nije bio pozitivan na sars-cov-2 virus. Ovo su prvi rezultati nakon 13. srpnja, kada su dva igrača bila pozitivna i još uvijek su u karanteni.

Od ukupno 30 NBA franšiza, njih 22 će nastaviti sezonu koja starta krajem mjeseca u Orlandu u Disneyjevom sportskom kompleksu.

Na Floridi je posljednjih dana zabilježen zabrinjavajući broj novih slučajeva COVID-19. Ukupno je u ovoj američkoj saveznoj državi zabilježeno više od 360.000 slučajeva koronavirusa i više od 5000 smrti.

Trening kampovi NHL-a otvoreni su prošlog ponedjeljka za 24 momčadi koje će nastaviti doigravanje. Franšize iz Istočne konferencije doigravanje će odraditi u Torontu, a oni sa Zapada u Edmontonu gdje će u listopadu biti finale Stanley kupa.

Masks aren't just for goalies anymore, right @Canes? 👏 @NHLdotcom has more ➡️ https://t.co/FvJlODCoXt pic.twitter.com/0N4yAGNjei

— NHL (@NHL) July 20, 2020