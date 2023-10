Bliži se kraj osnovnog dijela sezone u MLS-u. Inter i Messi ostali su bez playoffa, a Rooney bez posla

Pomalo se spušta zastor na osnovni dio sezone u 28. izdanju američkog MLS-a, momčadi hvataju posljednja mjesta u doigravanju. No, tamo neće biti ponajvećih zvijezda tog natjecanja, kako onih iz igračkog svijeta, tako i iz trenerske branše. Jasno je to nakon sinoćnjih utakmica, nakon kojih je postalo kako ni Lionel Messi nije mogao spasiti Inter Miami i sa samog ga dna dovesti do playoffa.

Argentinska zvijezda sinoć se protiv Cincinnatija vratila nakon ozljede, ušavši u igru u 55. minuti. No, niti taj njegov povratnički nastup nije bio dovoljan, gosti iz Ohija slavili su 1-0 te na taj način osigurali naslov prvaka u Istočnoj konferenciji. Dvije utakmice prije kraja, Inter se tako nalazi na predzadnjem, 14. mjestu Istoka, sa sedam bodova zaostatka za posljednjim mjestom koje vodi u doigravanje.

“Sve je u redu s njegovom ozljedom, nema nikakvih problema, ali njegov današnji nastup je razumljiv jer je malo igrao u posljednje vrijeme i moglo bi se dogoditi da mu nedostaje ritma. Zato je igrao samo pola sata”, rekao je trener Gerardo Martino o Messiju nakon utakmice. Inače, sada im slijedi tromjesečna pauza, pa su već počele priče o njegovom povratku u Europu, moguće čak i u Barcelonu.

Inter Miami have been eliminated from the MLS playoffs ⛔️🇺🇸

After their October 21st match, Inter Miami will NOT play another MLS game until late February.

Since Messi's debut, Inter Miami only won one of the six games he missed and only lost one of the 13 he's played in. pic.twitter.com/VxbvSMILcf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2023