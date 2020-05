Boateng je sjajno svima poručio da ga prestanu podsjećati kako je na današnji dan bio posramljen

Čini se da Jérôme Boateng ima smisla za humor na svoj račun, barem ako je suditi prema nekim objavama s njegova Twitter-profila. Ali, čini se i da zna argumentirano ljudima poručiti kako njegova jedina pozicija u utakmicama protiv Lionela Messija nije ona u kojoj pada na stražnjicu.

Na današnji dan prije pet godina Barcelona je na Camp Nouu dočekali Bayern u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka i isprašila njemačkog predstavnika s 3-0. Možda svi ne pamte kako su točno izgledala dva Messijeva gola i Neymarov pogodak u sudačkoj nadoknadi, ali ovo pamte svi:

A ti “svi” potrudili su se na taj trenutak podsjetiti i čovjeka koji je postao inspiracija mnogima za izradu gifova i fotošopiranih fotografija.

Jérôme Boateng danas je dobio puno poruka.

Nije na sve odgovarao, nema to smisla. Svoje je misli složio u zamolbu pratiteljima da ga prestaju označavati u dijeljenjima podsjećanja na taj trenutak jer ga i sam vrlo dobro pamti.

you can stop tagging me now i know it's 5 years today 😂😂

— Jerome Boateng (@JB17Official) May 6, 2020