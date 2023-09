Boban: ‘Collina je jedan od najvećih sudaca u povijesti, ali mora svoj ego staviti sa strane’

Zvonimir Boban, bivši hrvatski reprezentativac i trenutno visoki UEFA-in dužnosnik, dao je opsežni intervju za španjolsku Marcu u kojem je iznio svoje mišljenje o zgusnutom rasporedu i trenutnom stanju u europskom nogometu, posebno se osvrnuvši na trend produljenja sudačke nadoknade.

“Previše se igra, kalendar je sulud. Svi se slažu da ima previše utakmica, igrači su jako umorni zbog tog ritma, a mi im još dodamo minute u periodu utakmice koji je ionako za njih najteži. Zadnjih pola sata je uvijek najteže. Mogli bismo igrati 100 utakmica u 100 dana kad bi trajale po sat vremena”, kazao je Boban.

“U Ligi prvaka ima efektivno 62 minute igre po utakmici u prosjeku. Ali nikog nije briga. Mijenjaju se pravila bez da se priča s igračima, Savezima ili UEFA-om. Nogomet ne pripada Pierluigiju Collini, FIFA-i ili UEFA-, ne pripada ni meni ni vama, pripada svima koji ga vole.”

“Ne razumijem kako je to nekome moglo pasti na pamet ideja zabrane proslave golova, šokirao sam se kad sam to vidio na Svjetskom prvenstvu. Mi kao UEFA to nećemo podržati u našim natjecanjima, to je nenogometna odluka. Poznajem Collinu 30 godina i jako dugo smo dobro surađivali. Jedan je od najvećih sudaca u povijesti nogometa i to nitko ne može osporiti, ali mora svoj ego staviti u stranu ako želi dobro nogometu”, zaključio je Boban.