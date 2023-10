Boban o HNL-u i poštenosti: ‘Svi vjerujemo da su suci OK, to što godinama nije bilo’

Svi će se složiti da je HNL proteklih godina doživio svojevrsni uzlet popularnosti, što kod samih nogometnih ljubitelja tako i u medijima u vidu pokrivenosti i dostupnosti ostalih sadržaja, a taj trend primijetio je i Zvonimir Boban.

Bivši hrvatski nogometaš trenutno je jedan od ključnih ljudi u UEFA-i, a sada je gostovao u Apfel Areni u Makarskoj gdje je održao predavanje i diskusiju na temu Nogomet danas i sutra. Osim nekih općih tema, Boban se osvrnuo i na trenutno stanje hrvatskog nogometa i HNL-a. Kaže da vidi neke pozitivne pomake:

“Mi smo nogometno jako bitna zemlja, to smo pokazali od osamostaljenja”, istaknuo je, a njegove izjave prenosi Slobodna Dalmacija. “Sretan sam i ponosan na moju generaciju što je počela taj nekakav proces. Gledam našu ligu, svi vjerujemo da je poštena, ispravna, da su suci OK, to što godinama nije bilo. Toga smo svi svjesni što je bilo, nećemo se vraćati na prošlost. Mislim da se u zadnjih nekoliko godina stvarno poboljšala, zanimljiva, kompetitivni balans je tu. Bitna je samo na kraju ta jadna i bijedna, nesretna infrastruktura. Ali, eto Vlada je odobrila. Ministarstvo je jako sporo, nevjerojatno, u dovođenju i provođenju tih kriterija kojim bi se novac mogao koristiti za gradnju naših stadiona. Samo je to ključ. Nadam se da će ministrica to bitno ubrzati.”

Hrvatska je listopadskim porazima od Turske i Walesa poprilično zakomplicirala svoje šanse za odlazak na Euro 2024 i više ne ovisi sama o sebi, ali Boban smatra da nema razloga za brigu. Vatreni, prema njegovu mišljenju, idu na tu smotru. No, čak i ako se dogodi neočekivano, smatra da neće biti puno štete:

“Reagirat će oni kako treba”, rekla je Milanova legenda. “To je čvrsta i karakterna reprezentacija. Bilo bi loše da se tako loše završi jedna generacija koja nam je tako puno dala, ali ako i tako završi nema veze, moramo im biti zahvalni.”