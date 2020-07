Bogovi utrkivanja su dobri: Imola i Nürburgring se vraćaju, Portimão prvi puta u kalendaru

Križaljka se polako, ali sigurno, popunjava…

Uprava Formule 1 potvrdila da neće biti ništa od utrkivanja u Amerikama ove godine, tako da smo definitivno izgubili Interlagos, Circuit of the Americas i Montreal, ali dobili smo i tri nove utrke na kalendaru.

Na Imoli će se F1 bolidi utrkivati prvi puta još od 2006., kada je Michael Schumacher vodio titansku borbu s mladim Fernandom Alonsom, dok se na Nürburgring vraćamo prvi puta od 2013., kada je na putu za svoju četvrtu titulu tamo slavio Sebastian Vettel.

Imola će nažalost zauvijek ostat upamćena po duhovima prošlosti, ali ta uska, tehnička staza oduvijek je bila pravi izazov za vozače, dok smo na Nürburgringu godinama gledali zanimljive utrke. Obje utrke bit će objeručki prigrljene od strane navijača i vozača.

BREAKING: We're racing at Nurburgring, Portimao and Imola!

The three Grands Prix will make up rounds 11-13 of the 2020 F1 calendar, with Imola being a two-day event#EifelGP #PortugueseGP #ImolaGP pic.twitter.com/Hxen8a45g1

— Formula 1 (@F1) July 24, 2020