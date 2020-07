Bojan Vručina malo se prisjetio napravljenog u karijeri. Koja i danas traje u Borcu iz Imbrioveca

Samo su još dva dana ostala do početka Socca prvenstva Hrvatske u malom nogomet. Nogometni centar u na zagrebačkom Žitnjaku od subote će biti domaćin završnici natjecanja u kojem će ogledati 12 malonogometnih momčadi iz cijele države. Ona koja će biti najbolja ostvarit će direktan plasman u Ligu prvaka.

Vidjet ćemo na završnici i neka dobro poznata lica. Bojan Vručina jedno je od njih.

Nekoć neizostavni član momčadi Slaven Belupa, bivši hrvatski mladi reprezentativac i igrač kojeg je karijera vodila od Njemačke, preko Izraela, Grčke, Makedonije, Slovenije, Mađarske, Austrije, Jordana, aktivan je i danas, s 35 godina na leđima. Njegov je klub Borac iz Imbrioveca.

“Mogao sam bez problema igrati i Treću HNL za Podravinu, ali tamo su na vlasti neki ljudi s kojima nisam dobar. S Borcem imam dogovor da igram utakmice, a da na treninge dolazim kada mi to dozvole obaveze na poslu”, priča Vručina u razgovoru za Večernji list za koji najavljuje i natjecanje koje slijedi:

“Pomoći ću sastavu Petgrad, prvacima koprivničke KC lige. To je ekipa u kojoj igra nekoliko bivših igrača Slaven Belupa. O ovoj verziji malog nogometa dosta sam čitao po portalima i pogledao neke videoisječke. Jako mi se sviđa taj sport, a ono što me se posebno dojmilo jesu socca penali koji se izvode slično kao u hokeju na ledu. Hokej je moja druga ljubav, odmah nakon nogometa, veliki sam fan toga sporta tako da mi je to sve skupa vrlo interesantno. Inače, mali nogomet volio sam igrati više nego veliki.”

U tom “velikom” ostao je četiri utakmice kratak za jubilarnu 200. u dresu Slaven Belupa. Priča da je bilo nekih pokušaja da ih odigra, ali i da dogovor nije postignut. Kao svojedobno i s transferima koji su mogli odjeknuti nešto glasnije.

“Da, zvao me Hajduk, ali i jedan španjolski prvoligaš. U to vrijeme javljali su se razni menadžeri, a meni je sve to pomalo smetalo pa sam radije ostao u Koprivnici. Igrao sam u ligi petice, u Duisburgu, ali nisam se snašao.”

Pamti dane provedene u dresu hrvatske U-21 reprezentacije…

“Sjećam se jedne utakmice za U-21 reprezentaciju kada smo u Gorici igrali sa Švedskom. Modrić je tada još igrao za Inter iz Zaprešića i ušao je u igru umjesto mene u 75., 80. minuti. Kasnije su se uloge malo zamijenile.”

Za seniorsku nikad nije zaigrao.

“Bio sam na jednim pripremama u Rovinju uoči jedne kvalifikacijske utakmice za odlazak na svjetsko prvenstvo u Južnu Afriku 2010. godine. Konkurencija u napadu bila je strašna. Tu su bili Olić i Petrić. Meni je bila velika čast što sam bio dio te ekipe.”

Nada se da bi mogao u onu koja će predstavljati Hrvatsku u socca malom nogometu.

“Cilj svakog igrača koji teži malom većem uspjehu nastup je na nekom natjecanju za nacionalnu selekciju. Meni je to samo još jedan dodatan motiv. Nisam još završio ni s aktivnim igranjem velikog nogometa, a ako dobijem poziv u malonogometnu reprezentaciju, bila bi to još jedna velika čast i veliki doseg u mojoj karijeri.”

Dok se to ne dogodi pomagat će sastavu Petgrad, ali i svom Borcu…