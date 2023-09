Bok, ja sam Marko i za HNL sam klasa: Pjaca je s dvije majstorije riješio Osijek i zaludio Rujevicu

U 32 minute protiv Varaždina po prvi je put riječka publika mogla na djelu vidjeti Marka Pjacu, ali nakon reprezentativne pauze i dva tjedna treninga s novim suigračima, najveće ovoljetno pojačanje Rijeke moglo je mnogo bolje pokazati sve što zna.

Prva prilika je bio Osijek na Rujevici, Pjaca je dobio mjesto u prvih 11 i pokazao ono što smo svi pretpostavljali, ali se i pitali hoće li se obistiniti: kada je zdrav i u formi, Pjaca je klasa iznad HNL-a i to su sada na svojoj koži osjetili Osječani.

Nije samo do njega jer Rijeka je od početnog sučevog zvižduka pojurila kao bičevima tjerana. Odmah su domaći nahrupili na gol Marka Malenice i već u prve četiri minute skupili četiri udarca, a do poluvremena već 10 šuteva uz 60 posto posjeda lopte.

No, lopta baš i nije u prvih 45 minuta htjela u gol, čak je i Osijek zabio preko Petra Pušića u 23. minuti, ali on je bio u zaleđu. No, u drugom dijelu u razmaku od samo sedam minuta gledali smo Pjacin ‘one man show’.

Igrala se 47. minuta kada je 28-godišnji krilni napadač dobio loptu na svojoj lijevoj strani, rollingom okrenuo Pušića pa povukao do 25 metara i desnom odaslao projektil. Mogao je Malenica bolje reagirati, ali ostao je kratak i lopta je otišla tik uz stativu u malu mrežu pa u gol za pravu majstoriju.-

Ubrzo je uslijedila još jedna u Pjacinoj režiji, opet je dobio loptu na lijevom krilu pa se odmah otarasio jednog braniča. Kad je ušao u 16 metara još je dvojicu promiješao i neobranjivo pogodio niskim udarcem precizno u suprotni kut za 2-0 u 55. minuti.

Nakon 61 minute Pjaca je ipak izašao iz igre, a Rijeka je bez njega nastavila promašivati. Prednjači Franjo Ivanović koji je imao par sjajnih situacija, ali i Marco Pašalić i Toni Fruk koji su tukli izvana, no bez uspjeha.

I za sve to kazna je stigla u 85. minuti kada je i Osijek napokon zabio. Složili su gosti dobru akciju i na kraju je Filip Živković poslao nisku loptu kroz peterac gdje je Pušić ostao potpuno zaboravljen te je pogodio izbliza na praznu mrežu.

Pjaca je tako prekinuo svoj gotovo dvogodišnji post. Naime, posljednji pogodak zabio je za Torino još u prosincu 2021. godine u remiju s Empolijem, a baš za Empoli igrao je prošle sezone bez učinka. Nadamo se da je sada napokon zdrav, spreman i oslobođen i da ćemo u HNL-u gledati ono najbolje od njega.

Rijeka se ovom pobjedom izjednačila s Dinamom na drugom mjestu i na 13 bodova, ali uz utakmicu više u odnosu na Modre. Osijek je pao na četvrto mjesto s 11 bodova i već tri utakmice ne zna za pobjedu, a brine i 15 primljenih golova u sedam susreta.