Bokovi ne lažu: Juranović s dvije asistencije i Gosens s dva gola nosili su Union do pobjede

S obzirom na to da u prvom kolu protiv Mainza nije ulazio s klupe, Josip Juranović u drugom je kolu dočekao svoj ovosezonski bundesligaški debi, a odmah i povratak u prvih 11 Union Berlina. I dao je svima na klupi dosta za misliti o tome hoće li ga opet ostaviti na klupi jer hrvatski je reprezentativac trasirao put k pobjedi s dvije asistencije.

Union ove sezone nose ubačaji, bokovi i golovi glavom. Tako je u prvom kolu hat-trick glavom postigao Kevin Behrens koji je i danas poentirao protiv Darmstadta za koji je 90 minuta igrao Bartol Franjić, a uz Juranovića na desnoj strani briljirao je i Robin Gosens koji pokriva lijevi bok. Ovoljetno pojačanje pristiglo iz Intera pokazalo je odmah klasu s dva gola.

Nije Gosensu trebalo dugo za prvi gol. Već u četvrtoj minuti izborio se za jednu loptu na 18 metara, napravio korak-dva pa lijevom opalio u donji kut suparničkog gola za rano vodstvo Uniona u gostima. I skoro je tu idilu pokvario Brenden Aaronson koji je brzo dobio dva žuta kartona i ostavio Berlinčane s igračem manje pa je ubrzo, u 24. minuti stiglo i izjednačenje preko Marvina Mehlema.

No, u 34. Juranović stupa na scenu. Ubacio je iz slobodnjaka s desne strane i pogodio točno glavu Robina Gosensa koji je tako već u prvom poluvremenu došao do Doppelpacka. I samo pet minuta kasnije novi korner, ovaj put odbijen od domaće obrane, no loše i tu je Behrens na odbijancu za 3-1 i svoj četvrti gol u samo dva kola.

A da ne ostane sve samo na Gosensu i Behrensu kao herojima, pobrinuo se Juranović još jednom. Naprosto je nevjerojatno koliko je Union opasan iz prekida pa je eto iz novog kornera Hrvat ubacio, sada na Danilha Doekhija koji je pogodio mrežu i usput to skupo platio jer se sudario glavama s braničem.

Union je tako sa savršenih šest bodova i gol-razlikom 8-2 krenuo u sezonu, a Juranović je s dvije asistencije već skoro pa izjednačio prošlosezonski učinak u Unionu. Tada je skupio po jednu u Europa ligi, DFB Pokalu i Bundesligi pa se čini da nas u prvoj punoj sezoni za Hrvata u Berlinu čeka jedna lijepa priča.

Što se još jedne utakmice s dvojicom Hrvata u Bundesligi tiče, Niko Kovač novog je heroja našao u Jonasu Windu. Nakon što mu je Danac s dva gola donio pobjedu u prvom kolu, isto je ponovio i sada kod Kölna u gostima, i to nakon što je domaćin poveo u 55. minuti. Napomenimo i da je Lovro Majer igrao do 85. minute.