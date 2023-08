Bolja i od brata: Lauren James sjajnim je golom donijela novo slavlje engleskim nogometašicama

Na toj je strani i dobila loptu te već u šestoj minuti dovela Engleskinje u rano vodstvo. Krasno je primila loptu, prodala zatim i fintu danskoj obrani, a onda neobranjivo pogodila gotovo u same rašlje suparničkog gola. Drugi joj je to tek pogodak u nacionalnom dresu, ali je dosad upisala i samo 13 nastupa. Tek će najesen proslaviti 22. rođendan, pa je sada i druga najmlađa engleska reprezentativka s golom na SP-u.

21 – Lauren James is @Lionesses' second-youngest scorer at the Women's World Cup (21 years, 302 days today), behind only Jill Scott vs Argentina in 2007 (20 years, 227 days). Exceptional. pic.twitter.com/u3g974niWe

— OptaJoe (@OptaJoe) July 28, 2023