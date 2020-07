Boris Becker i Nick Kyrgios malo su se porječkali na Twitteru zbog Zvereva i korone

Australski tenisač Nick Kyrgios u više je navrata javno kritizirao ponašanje pojedinaca tijekom pandemije koronavirusa, a svoju su porciju dobili i sudionici Adria Toura i njegove zadarske postaje. Nije se svidjelo Kyrgiosu ono što je vidio, a nije se niti ustrčavao to putem Twittera podijeliti s ostatkom svijeta.

Budući da spada u skupinu ljudi koje baš i ne zanima mišljenje drugih o njemu samome, a dokazao je to više puta, rado će se i posebice kad je u pravu upustiti u prepirku braneći svoj stav. A danas mu se ukazala prilika izmijeniti par riječi s Borisom Beckerom koji ga je istaknuo u jednom od upisa na Twitteru nazvavši ga izdajicom.

Razlog za to Becker je pronašao u Kyrgiosovom prozivanju Alexandera Zvereva zbog izlaska iz samoizolacije u kojoj je obećao biti nakon što je dio društva s Adria Toura bio pozitivan na testu za koronu. Poručio mu je Kyrgios da je sebičan, da je prijetnja drugima kad izlazi u javnost, a sve to ispričao u kameru s prilično iskrenim gnušanjem.

Nick Kyrgios: "Sascha Zverev again man, again, again, how selfish can you be? How selfish can you be?

"at least have the audacity to stay inside for 14 days"

"pissing me off, this tennis world is pissing me off, seriously. How selfish can you all get?"

I see no lies tbh… pic.twitter.com/egcxH0HL2K

