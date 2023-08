Borna Ćorić priprema se za US Open, a u sklopu toga izborio je četvrtfinale u Winston-Salemu

Američka turneja teniske sezone u punom je jeku i kulminirat će posljednjim Grand Slamom sezone koji se igra u New Yorku, a u sklopu priprema za US Open u SAD-u je i Borna Ćorić. 29. igrač svijeta u Cincinnatiju je izgubio dosta bodova nakon ranog ispadanja nasuprot prošlogodišnjem osvajanju turnira pa slijedi put vraćanja tih bodova.

Ćorić ovaj tjedan nastupa na turniru iz serije 250 u Winston-Salemu, a tamo je i prvi nositelj. To zasad i opravdava pa je, nakon što je bio slobodan u prvom kolu, povezao dvije pobjede i plasirao se u četvrtfinale. Do toga je došao slavljem nad domaćim predstavnikom Michaelom Mmohom.

94. tenisač svijeta pružio je Hrvatu dosta dobar otpor pa je Ćorić tek na četvrtoj break lopti kod 4-4 stigao do oduzimanja servisa, a posljedično i do 6-4 za prvi set. U drugom je Mmoh još čvršći na servisu pa nema prilika do tie-breaka, a tamo je Ćorić izgubio svoja dva početna udarca i Amerikanac je izjednačio sa 7-3.

Treći set ipak je bio lakši jer Ćorić ga je brzo prelomio. Poveo je odmah s 2-0 i to održao do kraja, a mogao je i ranije do pobjede da je dok 5-2 iskoristio dvije meč lopte. No, ipak nije bilo dileme na posljednjem Ćorićevom servisu. Ni sljedeći suparnik ne bi se po rankingu smio mjeriti s Ćorićem jer slijedi 100. na svijetu, Argentinac Juan Manuel Cerundolo.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se