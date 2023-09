Borna Gojo ostvario najbolji Grand Slam rezultat u karijeri. Ušao u treće kolo US Opena

Nije počelo baš lagano; McDonald je već u prvom gemu oteo servis Hrvatu koji mu je onda vratio istom mjerom, ali Amerikanac je potom ponovno počinio break. Žilavi Gojo nije se dao pa je opet vratio stvari u ravnotežu i izjednačio na 2-2, a zatim je još jednom slomio suparnika u osmom gemu što mu je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.

A big win in the Big Apple ❤️‍🔥

Borna Gojo defeats home hope McDonald 6-3, 6-4, 6-4 and now awaits the winner of Vesely/Cerundolo in the third round.@usopen | #USOpen pic.twitter.com/TTuQWSL1Zp

