Borna osvetio Bornu: Ćorić je svladao Ivašku i plasirao se u polufinale turnira u Los Cabosu

Nakon jako razočaravajućeg nastupa na travnatoj podlozi, povratkom na tvrdu Borna Ćorić zaigrao je u dosta boljoj formi. Tako se na turniru u meksičkom Los Cabosu plasirao u polufinale, svoje drugo ove sezone nakon Mastersa u Madridu početkom svibnja.

Ćorić je do druge pobjede u Meksiku došao protiv Bjelorusa Ilje Ivaške, 116. igrača svijeta koji je za dolazak do četvrtfinala u drugom kolu svladao Ćorićevog imenjaka i sunarodnjaka, Bornu Goju. Tako je Borna osvetio Bornu i to je učinio u dva seta.

U prvom setu odmah je stavio pritisak na Ivaškin servis pa tako već u drugom gemu ima break loptu. Tada je nije iskoristio, ali jest u četvrtom kada je 15-40 pretvorio u prednost od 3-1, a potom i 4-1 u prvom setu. To je lakoćom i obranio pa je prvi set osvojio sa 6-3, dok je u drugom imao nešto više problema. Nakon mirnog ulaska, Ćorić je na svom drugom servis gemu očajno servirao. Nikako prvi servis nije ulazio i kod 40-15 Ćorić gubi čak četiri poena u nizu, od čega jedan s duplom greškom i Bjelorus mu oduzima servis. Srećom, ni Ivaška u gemu nakon toga nije ništa bolji na svom početnom udarcu pa je Ćorić vratio break za 3-2, a potom i izjednačio. Do svog trećeg, a ispostavit će se i ključnog breaka u meču, Ćorić je stigao za 5-4 kada je iskoristio odmah prvu loptu kod 30-40. I opet je Ćorić imao probleme na servisu kada je trebalo servirati za meč. Ivaška je došao do break lopte na 30-40, ali Ćorić je to spasio pa potom na prednosti dvaput došao do meč lopte. Na drugoj je dobio kaznu zbog preduge pripreme za servis pa se sve nepotrebno odužilo i zakompliciralo, ali kad je stigao do četvrte prilike za meč, nju je objeručke i iskoristio. Tako sa 6-3 i 6-4 četvrti nositelj ide u polufinale gdje ga čeka prvi pa ćemo gledati ogled Ćorića i Stefanosa Tsitsipasa.

