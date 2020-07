Borussia je dovela jednog od najvećih engleskih talenata: Jude Bellingham seli u Dortmund

Čini se da imamo novog najskupljeg 17-godišnjaka svih vremena…

Borussia Dortmund, javljaju izvori, zakaparila je mladog engleskog veznjaka Judea Bellinghama iz Birmingham Cityja. Transfer će službenu potvrdu dobiti krajem sezone budući da je Bellingham izrazio želju odraditi preostale obveze kod aktualnog poslodavca, pomoći mu u očuvanju drugoligaškog statusa, i potom preseliti na novo odredište.

Koje je posjetio danas.

Liječničke pretrage uspješno su odrađene te je potpisana trogodišnja suradnja. Službene brojke nema, no pokaže li se točnim ono što se piše po engleskim medijima, imamo novog rekordera u toj dobnoj kategoriji. Transfer ovog nogometaša, inače tihe patnje Manchester Uniteda i momka koji prethodno nije potpisao ni profesionalni ugovor s Bluesima, spominje se, težak je 26 milijuna eura.

