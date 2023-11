Boston je i ove sezone pri vrhu Istoka. To može zahvaliti svojem tercetu Tatum-Brown-Porzingis

Dakako, i u ovom su uspjehu za Boston svoj obol najviše dali njegovi ponajbolji igrači: Jayson Tatum, Jaylen Brown i Kristaps Porzingis. I sinoć je ovaj tercet bio najefikasniji u zelenom dresu, a Tatum je s 35 poena, šest skokova i sedam asistencija bio prvo ime utakmice. Brown je, pak, svoju večer završio s 22, a latvijski košarkaš s 21 poenom na kontu.

Jayson Tatum this season:

27.7 PPG

9.2 RPG

52.0 FG%

39.5 3P%

Leading the Celtics in points, rebounds, steals and threes. https://t.co/OXYNRoAsLn

