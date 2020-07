Bottas je rasturio prvu utrku sezone, a Hamiltonov sudar dao je Norrisu prvo postolje

Prošlo je 217 dana i utrka na Spielbergu nije razočarala.

Valtteri Bottas započeo je sezonu 2020. kao i što je započeo sezonu 2019., s pobjedom nakon pole positiona.

Mercedes je po čistoj brzini, u utrci kao i u kvalifikacijama, apsolutno pomeo konkurenciju; W11 je bolid koji je bio 0,6 sekundi brži od Red Bulla jučer u jednom krugu, a danas je pokazao da je Mercedes i najbolji što se tiče race pacea.

Međutim, velika pauza je uzela svoj danak i utrka je bila iznimno zanimljiva. Charles Leclerc je uzeo oportunističko drugo mjesto, budući da je Ferrari brzinom tek četvrta ili peta momčad, ali prava priča dana bilo je prvo postolje mladog Landa Norrisa u McLarenu.

Replay shows @alex_albon who was ahead making contact with @LewisHamilton. Left front of the Mercedes meets the right rear of the Red Bull, spinning Albon into the gravel.#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/ANn5OSTnDk

— Peter Leung (@BaronVonClutch) July 5, 2020