Bournemouthov golman Ramsdale zaražen je koronom i nalazi se u samoizolaciji

Vratar engleskog prvoligaša Bournemoutha Aaron Ramsdale je objavio da je drugi krug testiranja pokazao da je pozitivan na COVID-19, tri dana nakon što mu je rečeno da je u prvom testiranju bio negativan.

Bournemouth je u nedjelju objavio da je jedan od njegovih igrača pozitivan na koronavirus nakon drugog kruga testiranja, ali nije objavio identitet.

“Moj test izveden prošli ponedjeljak kada smo počeli trenirati je bio negativan”, kazao je Ramsdale i dodao: “Ovaj sam tjedan radio normalne stvari koje nače radim, išao u kupnju i na benzinsku crpku. Bio sam oprezan kao i prije, ali čini se da sam se zarazio baš tako u kupnji.”

Bournemouth goalkeeper Aaron Ramsdale admits he was confused after becoming one of the two people from Premier League clubs to test positive for coronavirus in the second round of testing.

