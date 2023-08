‘Brace’ mu je mjera: Messi je opet dao dva gola, ovaj put u Interovom hvatanju velikog zaostatka

Novo jutro, nova dva pogotka za Lea Messija u Inter Miamiju. Momčad s Floride preporodila se dolaskom jednog od najboljih igrača u povijesti pa od jedne od najgorih MLS momčadi i dalje nema poraza s Messijem na terenu.

Ovaj put, u osmini finala Leagues Cupa protiv FC Dallasa, Inter je bio na rubu ponora i jako blizu porazu i ispadanju, ali u zadnjih 10 minuta nadoknadio je dva gola zaostatka, od 2-4 došao do 4-4 i penala preko kojih je na kraju i prošao u četvrtfinale.

Prvi pogodak Messi je zabio rano, u šestoj minuti za 1-0. Nogometnim romanticima sigurno će sline curiti jer proradila je opet legendarna veza s Jordijem Albom koji je s lijeve strane ostavio nisku loptu, a Messi je majstorski pogodio sa 17 metara.

🚨🚨🚨 BREAKING:

Lionel Messi Smile count: PSG : 148 (2 years)

Inter Maimi : 150 ( 1 month) 🤯🤯🤯pic.twitter.com/roZ6f7pjjF — Fc Dallas 🔸 (@Shreyan_wing) August 7, 2023

No, od tog trenutka pa do same završnice Inter je stao. Dallas je preko Facunda Quignona i Bernarda Kamunga do poluvremena preokrenuo, a za 3-1 u 63. minuti pogodio je Sebastien Ibeagha. Alba je ipak samo dvije minute kasnije opet asistirao, i to Benjaminu Cremaschiju, ali Robert Taylor autogolom vratio je na dva razlike za Dallas.

I stajalo je 4-2 do 80. minute kad je Messi izveo slobodni udarac i ubacio, a Marco Farfan glavom poslao loptu u svoju mrežu. Nakon te ‘asistencije’, Argentinac je i sam po drugi put zabio za 4-4 i kompletiranje preokreta.

Opet slobodnjak, ovaj put s nekih 18 metara s desne strane pa je uslijedila raketa pod samu prečku nemoćnog vratara za 4-4.

This angle of Messi’s equalising free-kick 🤯 𝘽𝙞𝙣𝙨. pic.twitter.com/PNJnDa3LFu — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) August 7, 2023

Pristupilo se nakon toga raspucavanju gdje je Messi izveo prvi penal i bio je siguran, a pogodio je i Sergio Busquets. Na kraju su za Inter pogodila sva petorica izvođača, a Dallasu je koban bio Paxton Pomykal koji nije iskoristio svoj udarac u drugoj seriji.

Inter Miami tako od Messijevog debija ima četiri vezane pobjede, a da prije toga nije slavio u sedam vezanih susreta. Argentinac ima sulude brojke pa je tako u četiri nastupa već dao sedam pogodaka uz jednu asistenciju.

Dobili smo tako odgovor na pitanje što se dogodi kad ponajbolji na svijetu dođe u okruženje koje mu nije doraslo…