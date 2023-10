Brada putuje u LA: Sixersi i Clippersi dogovorili sve oko razmjene Jamesa Hardena

The Sixers are acquiring Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington, KJ Martin, multiple draft picks and a pick swap for James Harden, PJ Tucker and Filip Petrusev, sources tell ESPN. https://t.co/fSOkgO5xd3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023

Također, Clippersi šalju Sixersima i nezaštićeni izbor prve runde NBA drafta 2028. godine, dva izbora druge runde i pravo na zamjenu izbora te još jedan izbor prve runde od treće momčadi. Kako bi oslobodili mjesto u momčadi, Sixersi će otpustiti i Dannyja Greena.

Harden će se u Los Angelesu pridružiti zvijezdama poput Kawhija Leonarda i Paula Georgea, a ponovno će zaigrati i s bivšim suigračem Russellom Westbrookom, s kojim je proveo svoje prve tri sezone u Oklahoma Cityju, a kasnije i kratak period u Houstonu.