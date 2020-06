Bradley je potvrdio da neće s Lakersima nastaviti sezonu. J.R. Smith bi ga trebao zamijeniti

Košarkaš Los Angeles Lakers Avery Bradley izjavio je da zbog obiteljskih razloga neće nastupati za franšizu kad se nastavi NBA sezona u Orlandu. Bradley, koji je na prosjecima od 8,6 poena i 2,3 skoka po utakmici, izabrao je ostati sa suprugom i troje djece od kojih najstariji šestogodišnjak ima respiratorinih problema.

“Koliko god bio odan suigračima i klubu, igram košarku i za svoju obitelj. Dakle u ovom trenutku ne mogu donijeti odluku kojom bih mogao dovesti zdravlje i dobrobit svojih u opasnost”, objasnio je Bradley svoju odluku.

Danas bi svoju trebao obznaniti i centar Dwight Howard. Bez obzira na to što kaže, jasno je da će franšiza koja omjerom od 49 pobjeda i 14 poraza predvodi poredak u Zapadnoj konferenciji biti oslabljenja. Rješenje, navodi Adrian Wojnarowski, Lakersi vide u angažiranju bivšeg suigrača LeBrona Jamesa, među zaljubljenicima u NBA poznatog i po ovome:

Two years ago today, JR Smith forgot what the score was. The Cavs lost Game 1 and the series in four games.

Would the outcome of the series be different if Cleveland stole this game?pic.twitter.com/IYMsu1tJTP

— Thaddeus Brown (@HotSeatThad) May 31, 2020