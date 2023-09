Brady je na Gilletteu imao ‘oproštajku’, ali tulum su pokvarili Eaglesi slavljem nad Patriotsima

Prvo kolo NFL sezone započelo je u noći s četvrtka na petak, a u nedjelju je nova sezona football ludnice već bila u punom zamahu. Iz mora dobrih utakmica i priča definitivno vrijedi izdvojiti sve ono što se događalo u Foxboroughu gdje su u prvom kolu Philadelphia Eagles stigli u goste New England Patriotsima.

Vlasnik Patriotsa Robert Kraft takvu je priliku iskoristio da organizirao svojevrsni oproštaj Toma Bradyja od franšize. Najveći igrač footballa ikad ovog se proljeća umirovio nakon 23 godine karijere, ali nije nikada imao priliku za pravi oproštaj od grada, publike i stadiona na kojem je proveo 19 godina sa šest naslova.

Otišao je Brady pomalo naprasno iz Patriotsa te 2019. te je kraj karijere dočekao u Tampa Bay Buccaneersima, a definitivnim odlaskom u mirovinu dobio je na poluvremenu prvog kola svoju malu, privatnu ceremoniju oproštaja uz prikladni govor.

In case you missed it, here's the full halftime speech from Tom Brady 🥹

Zahvalio se Brady vlasniku, gradu, franšizi, navijačima. Poručio im je da ih voli, da je proveo tu najljepše godine sa šest naslova i uz sve te emocije koje idu uz ovakve događaje obznanjeno je da će ga Patriotsi već na ljeto primiti u klupsku Kuću slavnih i tako prekršiti pravilo franšize koje nalaže da se takva počast treba pričekati četiri godine od umirovljenja.

Stigao je legendarni quarterback na utakmicu s djecom koja su bila do njega na bini, a cijelu je utakmicu proveo u loži s Kraftom. No, na samom terenu nisu Patriotsi s Billom Belichickom sve to odradili tako svečarski.

Stigli su u goste prošlosezonski finalisti, poraženi u Super Bowlu Eaglesi i odmah na početku su šokirali Gillette Stadion. Mac Jones, projicirani Bradyjev nasljednik i vođa napada Patriotsa, nije dobro rukovodio pa su Patriotsi ‘prodali’ presječenu loptu koja je vraćena za Pick 6, a imao je i Zeke Elliott jedan fumble koji su Eaglesi osvojili.

Pogonjeni tim greškama napada Patriotsa, gosti iz Phile u sjajnoj su prvoj četvrtini poveli 16-0 i to je zapravo rupa iz koje se domaćin više nije uspio iskopati. Zaigrali su domaći ipak mnogo bolje u drugoj dionici pa su do poluvremena stavili dva touchdowna preko Jonesovih dodavanja za Huntera Henryja i Kendricka Bournea, ali do preokreta ipak nije došlo.

U drugom poluvremenu Eaglesi su field goalom povećali na 19-14, a onda u četvrtoj dionici dodali još dva za 11 razlike. Patriotsi su brzim napadom smanjili na 25-20, ali propalo im je pretvaranje za dva poena, a u završnici su napadi ipak lošiji od obrana pa Eaglesi prosipaju fumble, ali i Patriotsi dvaput moraju predati loptu nakon četiri neuspješna downa i gosti su ipak slavili i izdržali.

Pobjedu je Eaglesima ipak donijela obrana jer Jalen Hurts nije briljirao u napadu s 22/33 pogođena dodavanja za 170 jardi i jedan TD kojeg je bacio DeVonti Smithu. Darius Slay napravio je potez utakmice presijecanjem pa trčanjem od 70 jardi za polaganje u prvoj dionici i to su bila jedina dva polaganja gostiju.

Kod Patriotsa je Jones na kraju pogodio 35 od 54 dodavanja za 316 jardi, tri TD-a i jednu presječenu loptu, ali izostala je igra trčanjem gdje nitko nije imao polaganje, a Elliott je sa sedam nošenja za 29 jardi bio najbolji. Dva polaganja hvatanjem imao je Bourne.

Belichick i njegovi momci tako imaju o čemu razmišljati do idućeg vikenda kad dočekuju Miami Dolphinse, dok će Eaglesi već u četvrtak na teren, kod kuće protiv Miami Vikingsa.