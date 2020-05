Brazilski predsjednik Bolsonaro, kojem je korona malo jača gripa, želi brzi povratak nogometa

Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro želi povratak nogometa u domovini što je prije moguće, a sve unatoč brojci zaraženih od koronavirusa koja premašuje 87.000 i broju preminulih koji je probio granicu od 6000. Njegova želja manje čudi ako se zna da je pobronik razmišljanja kako je globalna zabrinutost zbog virusa pretjerana, jer radi se tek, kako je sam izjavio, o malo jačoj gripi.

U četvrtak je Bolsonaro nastavio braniti svoju tezu pa je rekao da je manja vjerojatnost smrtnosti kod igrača zbog njihove tjelesne spreme.

Nogometa u Brazilu nema od 15. ožujka, a trebao se vratiti na travnjake ovoga mjeseca. Ostaje upitno i hoće li jer Brazil je zemlja s najviše preminulih od koronavirusa u Latinskoj Americi, a vrhunac pandemije ondje se očekuje za dva tjedna.

Brazilian President Jair Bolsonaro wants to see soccer games start up again soon despite the country’s high number of coronavirus cases, arguing that players are less likely to die from COVID-19 because of their physical fitness.

