Brekalo o neodlasku u Katar: ‘Emocije su mi bile pomiješane, ali to me samo dodatno motiviralo’

Puno je vremena prošlo otkako je Josip Brekalo zaigrao za hrvatsku reprezentaciju, posljednji nastup ubilježio je još u lipnju prošle godine. Izbornik Zlatko Dalić pozvao ga je sada za listopadske obaveze u kvalifikacijama za Euro, a on je svoju dobru formu u Fiorentininom dresu potvrdio pogotkom u pobjedi kod prvaka Napolija (3-1).

“Presretan sam zbog gola, još više zbog cijele momčadi. Zaslužili smo pobjedu, nadigrali smo Napoli u svim segmentima i zaista smo ponosni na rezultat. Meni je posebno drago jer sam imao motiv više da na okupljanje stignem nakon dobre partije, a na koncu je došao i taj gol. Naravno da me poziv dodatno motivirao, zaista sam sretan”, rekao je Brekalo u razgovoru za Germanijak.

S obzirom na probleme s ozljedama baš na lijevoj strani napada, prometnuo se u izglednog kandidata za početnu postavu protiv Turske. No, i sam Brekalo još je oprezan oko toga, ipak ga više od godinu dana nije bilo među Vatrenima.

“Nećemo se igrati izbornika, ne znamo za koga će se odlučiti izbornik i ne bih htio prejudicirati. Mogu samo reći da mi je drago da sam s Bornom Sosom opet u reprezentaciji. Znamo se od malih nogu, puno toga smo prošli skupa, a na koncu smo postali i kumovi. A hoćemo li igrati skupa pitanje je za izbornika i njegov stožer. Tko god igra, siguran sam da će biti na visini koja se očekuje od njega”, dodao je.

Brekalo je Svjetsko prvenstvo u Kataru ispratio tek u svojstvu promatrača, nije se tad našao na Dalićevom popisu. No, toga je i dodatno motiviralo da opet dođe u krug reprezentativaca.

“Imao sam pomiješane emocije u sebi. Silno ponosan na suigrače koji još jednom ostvaruju snove nacije, a opet tužan što nisam dio te priče. Psihički mi je bilo teško jer sam od Rusije do Dohe nastupio 33 puta, a onda me nema tamo. No, to mi je dalo dodatan motiv da još više zapnem i da se vratim jači i bolji”, zaključio je Brekalo.