Brentfordovo uskrsnuće: Pčele su izbole Swansea i uspjele uhvatiti kartu za Wembley

Sve je krenulo nizbrdo za Brentford poslije onog kišnog, tmurnog popodneva i izgubljene utakmice kod Stokea. Barnsley je u nevjerojatnom posljednjem kolu Championshipa slavio na Griffin Parku i gurnuo Pčele u doigravanje za plasman u Premier ligu. U prvoj utakmici protiv Swanseaja ponovno nije bilo dobro; londonska momčad minimalno je izgubila s desetoricom na terenu, a Labudovi su pogotkom Andréa Ayewa dobili vjetar u leđa pred odlazak na uzvrat koji je domaćinima označio posljednju utakmicu na spomenutom Griffin Parku prije selidbe na novi Brentford Community Stadium.

🏟 After 116 years of history, Griffin Park held its final ever game tonight. 👏 What a send off. 😔 Such a shame the @BrentfordFC fans couldn’t be there to enjoy it. pic.twitter.com/0zC3An1yxb — SPORF (@Sporf) July 29, 2020

Međutim, nakon svih recentnih nedaća, nešto je večeras među Pčelama kliknulo.

Thomas Frank s jedne i Steve Cooper s druge strane u najavama su garantirali atraktivnu utakmicu u kojoj se neće igrati oprezno, a obećanje su i ispunili. Gledali smo otvoren i agresivan susret prepun tempa koji je naposljetku otišao na Brentfordovu stranu; momčad danskog stratega slavila je 3-1 i sada će s jednim jedinim zadatkom odmarširati na Wembley.

Domaćini su poveli već u 11. minuti uslijed fenomenalne kontre kojom su u nekoliko poteza izigrali cjelokupnu Swanseajevu momčad i otvorili rapsodiju na Griffin Parku. David Raya uhvatio je loptu nakon kornera i poslao je prema Mathiasu Jensenu, a on ju je potom brzo proslijedio do Ollieja Watkinsa koji se sjurio u šesnaesterac i pospremio loptu u mrežu za svoj 26. ovosezonski zgoditak. Time se pridružio Aleksandru Mitroviću i Ivanu Toneyju kao najbolji strijelac u engleskim natjecanjima u tekućoj sezoni…

Nastavilo se jednako produktivno: samo četiri minute kasnije Emiliano Marcondes utrčao je u kazneni prostor i odlično reagirao na ubačaj Saïda Benrahme poentirajući za 2-0. Brentford je u tim trenucima potpuno nadoknadio zaostatak, a Swansea se pronašao izbezumljenim. Bio je to okrugli 50. put da je Brentfordov Alžirac bio direktno uključen u pogodak otkad je stigao u Championship…

⚽️🅰️ Said Benrahma has now been involved in 50 goals (scored 27, assists 23) in 83 @SkyBetChamp League & Play-Off matches in 2 seasons at @BrentfordFC pic.twitter.com/EbyYRXycOJ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 29, 2020

U 19. minuti, ponovno lude situacije pred golom. David Raya prvo je odlično obranio udarac Conora Gallaghera s lijeve strane kaznenog prostora, a samo desetak sekundi nakon toga Benrahma je zatresao vratnicu opalivši desnicom. Gledali smo izuzetno dinamičnu prvu dionicu utakmice, Swansea je izgledao kao da bi mogao odgovoriti uskrslom Brentfordu, ali do kraja poluvremena spomenuti je osjećaj izblijedio: domaćini su na predah otišli s prednosti od 2-0 i s devet udaraca na gol naspram gostujuća dva, a opisani Gallagherov pokušaj bio je jedini koji je išao u okvir.

Velški klub imao je još 45 minuta za izvlačenje iz nepovoljne situacije, ali odmah na početku drugog dijela ambicije su mu postale ozbiljno ugrožene.

Danas vrlo motivirani Mathias Jensen u 47. minuti uposlio je lijevog beka Rica Henryja, a on je prekrasno nabacio do Bryana Mbeuma koji nije imao problema u snalaženju među zazujalom gostujućom obranom. Smireno je glavom poentirao za velikih 3-0; rezultat koji je samo potvrdio apsolutnu Brentfordovu dominaciju na 116 godina starom Griffin Parku.

Međutim, utakmica bez drame ne bi bila baš primjenjiva na završnicu Championshipa. U 78. minuti Ayew je poslao loptu na rub šesnaesterca do Rhiana Brewstera, ali Pontus Jansson prvi je stigao na nju. No, umjesto da ju bez razmišljanja ispuca iznad tribine, Brentfordov kapetan odlučio se na atraktivan, ali blesav potez petom kojim je samo uspio pokloniti loptu Liverpoolovu mladcu na posudbi u Swanseaju, a on je prebacio Rayu i vratio Steveu Cooperu nadu za putovanje na Wembley.

Frankovi momci do trećeg su pogotka letjeli po terenu, grizli za svaku loptu koje su se mogli dokopati, ali potom je uslijedilo postupno povlačenje i Swanseajevo preuzimanje posjeda koje je rezultiralo u smanjenju zaostatka. Brentford je, stoga, u posljednjih 10 minuta trebao biti iznimno oprezan, a Benrahma je u 84. minuti propustio riješiti utakmicu nakon što je njegov udarac s nekih 11 metara otišao previsoko…

No, srećom po domaće navijače, Swansea nije uspio nadoknaditi minus. Pčele su se uspješno plasirale u finale doigravanja, a ondje će ga dočekati bolji iz ogleda Fulhama i Cardiffa. Podsjećamo, momčad s Craven Cottagea u prvoj je utakmici slavila 2-0 u Walesu…