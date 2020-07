Brighton je napravio bitan korak prema ostanku u Premier ligi, a i još malo zakucao Norwich za dno

Veliki korak prema očuvanju prvoligaškog statusa napravio je Brighton & Hove Albion pobijedivši posljednjeplasirani Norwich City s minimalnih 1-0 u utakmici 33. kola engleske Premier lige.

Ovo znači da je pogodak koji je postigao Leandro Trossard u 25. minuti zadržao Brighton na 15. mjestu poretka, ali ga bodovno dodatno udaljio od opasne zone ispadanja u Championship.

Norwich 0-1 Brighton FT:

Daniel Farke's side are seven points from safety having played a game more.

Graham Potter's side move nine points clear of the drop. pic.twitter.com/PmcNUCLx8k

— Squawka News (@SquawkaNews) July 4, 2020