Brighton se loše proveo na europskoj premijeri. Prvi je engleski klub s porazom u debiju od 1994.

Brighton lose 3-2 at home to AEK Athens in their first-ever European match.

They’ve got Ajax and Marseille in their Europa League group as well 😬 pic.twitter.com/57NzEphkMj

— B/R Football (@brfootball) September 21, 2023

Pobjedu je tako donio Ezequiel Ponce, pogodivši za konačnih 3-2 u 84. minuti. Tako je Brighton postao prvi engleski sastav s porazom u svojoj prvoj europskoj utakmici u povijesti još od 1994., kada je to ostvario Blackburn u prvom kolu Kupa UEFA-e protiv Trelleborga (1-0). Za AEK je to prva pobjeda nad Englezima još od 1977. te četvrtfinala istog tog natjecanja protiv Queens Park Rangersa (3-0).

AEK-ov podvig još je i veći ako se u obzir uzme podatak da je na ovom izazovnom gostovanju bio bez svojeg standardnog stoperskog dvojca, ozlijeđeni su i Domagoj Vida i Harold Moukoudi. Zato je posebno bio zadovoljan i trener Matías Almeyda, osvrnuo se na tretman njegove momčadi uoči utakmice.

“Na mojoj konferenciji bila su samo dva novinara, a jedan od njih se nasmijao kad sam rekao da smo došli po pobjedu. Večeras ga nema ovdje. Ne želimo da nas itko podcijeni, Brighton igra sjajan nogomet, no i mi smo se sad pokazali u najboljem svjetlu”, rekao je Almeyda nakon utakmice.