Briljanteen: Greenwood je danas stao uz bok najboljim tinejdžerima u Unitedovoj povijesti

Vodio je West Ham danas na Old Traffordu poslije prvog poluvremena utakmice protiv Manchester Uniteda nakon što je u sudačkoj nadoknadi Michail Antonio zabio svoj premijerni penal u karijeri i postigao dvoznamenkasti broj golova u jednoj premijerligaškoj sezoni po prvi put ikad. Međutim, jedan domaći tinejdžer pobrinuo se da Čekićari ipak ne odu u London s punim plijenom i tako prirede domaćinima katastrofu u borbi za Ligu prvaka.

Naravno, radi se o Masonu Greenwoodu koji se danas još malo više gurnuo u prvi plan i ponovno poručio svom klubu da u budućnosti ne bi trebao imati problema na napadačkim pozicijama.

U 51. minuti odigrao je lijep dupli pas s Anthonyjem Martialom, a zatim s otprilike 11 metara precizno zakucao loptu u gostujuću mrežu za svoj 17. ovosezonski pogodak u svim natjecanjima i, također, 10. u Premier ligi. Postao je Greenwood tako prvi tinejdžer nakon Romelua Lukakua u sezoni 2012./13. koji je ostvario dvoznamenkaste golgeterske brojke u engleskoj elitnoj diviziji, a prvi je Englez koji je to učinio još od Waynea Rooneyja 2004./05…

Only three 18-year-olds have reached 10+ goals in a single Premier League season:

❍ Robbie Fowler

❍ Michael Owen

❍ Mason Greenwood

Man Utd’s wonderkid the first to do so in 22 years. 🤯 pic.twitter.com/q4uEbi15u0

— Squawka Football (@Squawka) July 22, 2020