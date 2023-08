Bruno Goda u zadnjih je 20 dana zabio četiri gola. Više je to nego u prošlih sedam sezona zajedno

Kada Rijeka ove sezone dobije udarac iz kuta, njeni navijači već pomalo mogu i početi slaviti. Znaju oni da će tada pred suparnička vrata stići branič Bruno Goda i vrlo vjerojatno doći do pogotka. Što je zapravo vrlo začuđujuće, jer ovaj 25-godišnji Županjac dosad se tek vrlo rijetko upisivao među strijelce.

No, zabio je i u sinoćnjem Rijekinom slavlju od 3-1 na Farskim otocima, gdje je nakon preokreta svladan B36. Bilo je to odmah na početku nastavku, u drugoj minuti drugog poluvremena, iz kuta je ubacio Marco Pašalić, a Goda je najprije pokušao glavom, no morao je loptu u mrežu poslati nogom.

Četvrti mu je to već ovosezonski pogodak, nakon što je poentirao redom u demoliranju Rudeša (4-0), Dukagjina (6-1) te Istre 1961 (6-0). Ti golovi su, dakle, stigli u razmaku od samo 20 dana, no i u tom periodu nadmašio je svoj dosadašnji učinak tijekom čitave karijere. Naime, od svog debija u seniorskom nogometu, još tamo u listopadu 2016. u dresu Hrvatskog dragovoljca. tek je triput bio strijelac. 📸 Rijeka je najbolje od svega 🔵⚪#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka pic.twitter.com/zYz9XG3nit — NK Rijeka (@NKRijeka) August 10, 2023 I to sve još kad je igrao za Slaven Belupo, najprije u ožujku 2018. opet protiv Rudešana, zatim u travnju 2019. protiv tadašnjeg Intera iz Zaprešića, a zadnji gol prije ovoljetnog niza ubilježio je prije više od tri godine. Bilo je to na onom povratku nogometa nakon lockdowna, u polufinalnom ogledu Hrvatskog nogometnog kupa, odnosno u Slavenovom porazu protiv Lokomotive (3-1). Sada će Goda, ali i čitava Rijekina momčad, na kratki odmor do uzvratnog ogleda s B36, jer ovog vikenda zbog odgode neće biti u akciji u HNL-u. Moglo se očekivati da će Franjo Ivanović i Niko Janković, kao ofenzivci u kadru Sergeja Jakirovića, biti na vrhu Rijekine ljestvice strijelaca, no malo tko se nadao da će im tamo društvo praviti i jedan branič, a pogotovo Goda…

