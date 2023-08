Bruno Marić dao svoj pravorijek: ‘Odlični trener Ivan Leko nažalost je pogriješio’

Hajduk je sinoć izgubio od Dinama u Hrvatskom nogometnom superkupu; pogodak Martina Baturine naposljetku je razdijelio dva velika rivala, a gostujući trener Ivan Leko dobio je crveni karton nakon rasprave sa sucem Dariom Belom potkraj prvog poluvremena.

Leko je reagirao jer je smatrao da je Hajduk trebao dobiti korner, a Bel je nakon ponešto razmišljanja pokazao prekršaj u Dinamovu korist. Već poslije same utakmice, u izjavi za televiziju, kazao je kako je osječki sudac “došao glumiti frajera”, a onda je to ponovio i na konferenciji za medije:

“Baš smiješna situacija, tužan sam jer u šest mjeseci dajem komplimente i pomažem. Mislim da nije bilo korektnijeg trenera od mene prema sucima, da dođu sad ovdje u Superkupu i da Hajdukova trenera na ovakav način. Nije stvar ni do odluke, je li to jedan korner ili jedan faul, ali način. Ako ti pomoćni sudac kaže da je korner i ti osjećaš da smo mi dobri, ovo me prvi put vratilo u neka druga vremena kad netko 20-30 sekundi razmišlja. OK, poništiš, OK, moja reakcija loša. Žuti karton, korektno. Ali ti Hajdukova trenera ne isključiš radi toga. Ja se okrenem i dobijem crveni karton. Možda mu treba autoritet, ego… Kažu najbolji sudac ovdje, na meni radi svoj autoritet. Nisam mu ja ovdje došao, neću reći odakle, da me ponižava, da nam oduzima situaciju da uzmemo trofej. Možda sam ja i lud, ali vjerujem da je ekipa s trenerom na terenu bolja i jača nego bez trenera. Vjerujem da je i taj detalj bio bitan za kraj.”

O cijeloj situaciji potom se oglasio šef hrvatskih sudaca Bruno Marić koji je dao izjavu za Sportske novosti i, naravno, stao na Belovu stranu.

“U incidentu koji se zbio u 45.+1 minuti, sudac utakmice donio je ispravnu odluku i dosudio neosporni prekršaj te korigirao pogrešnu odluku prvog pomoćnog suca”, poručio je sinoć Marić. “Reakcija trenera gostiju iz tehničkog prostora bila je kontinuirano nesportska, neprimjerena i jasno diskreditira i potkopava autoritet sudaca. Nakon izrečene opomene trener je kontinuirano nastavio s nesportskim ponašanjem koje diskreditira sliku utakmice i nogometa. Sudac je sukladno posljednjim smjernicama UEFA-e neodgovorno ponašanje ispravno sankcionirao isključenjem. Odlični trener Ivan Leko, nažalost, danas je pogriješio.”