Brzo ozdravi, care: Marin Čilić je zbog problema s koljenom otkazao čitavu američku turneju

Iako je odmah na startu Umaga izgubio od niskorangiranog Talijana Flavija Cobollija, lijepo je bilo napokon vidjeti Marina Čilića na teniskom terenu. Već mjesecima muku muči s koljenom i oporavkom nakon operacije, a čini se da se to još ne nazire kraj. Naime, kasno sinoć je na društvenim mrežama objavama kako će zbog toga morati otkazati i čitavu sjevernoameričku turneju.

Propustit će, dakle, velike turnire u Torontu i Cincinnatiju, ali i četvrti Grand Slam Sezone, US Open. Prvi put će tako u karijeri ostati bez nastupa na sva četiri najveća turnira u teniskoj sezoni, pa će zato uslijediti i značajan pad na ATP-jevom ljestvici.

“Nažalost, ovih dana nema dobrih vijesti. Stanje s koljenom se dodatno pogoršalo, što će opet odgoditi moj povratak na tour, pa ću propustiti američku turneju. Iako sam veoma razočaran što ću propustiti još jedan dio ove sezone, vjerujem da su bolji dani ispred mene. Naporno ću raditi da to i ostvarim, zahvaljujem svima na stalnoj podršci”, poručio je Čilić u svojoj objavi.

Vidjelo se već u tom umaškom porazu da nije na 100 posto svoje spremnosti, dapače, da je podosta daleko od toga. No, sa svakim idućim mečom to bi se zasigurno poboljšalo, pa je na njega računao i izbornik Davis Cup reprezentacije Vedran Martić, za rujanske oglede u Splitu. No, sve će to morati ipak pričekati, zdravlje i kompletni oporavak ipak su na prvom mjestu.