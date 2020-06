Budućnost je blistava: mladi Valencijin Hugo Guillamón debitirao je sa stilom protiv Levantea

Valencia je sinoć u gradskom derbiju odigrala mršavih 1-1 s Levanteom na praznoj Mestalli.

Iako su Šišmiši kroz većinu utakmice imali inicijativu i poveli u 89. nakon Rodrigovog pogotka, Levante je iz jedanaesterca izvukao bod duboko u sudačkoj nadoknadi. Osjetilo se s obje strane da još ima olova u nogama i da je igračima ovo prva utakmica nakon ogromne pauze.

Međutim, ako ćemo tražiti svijetlu točku kod Valencije, možemo je pronaći u srcu obrane: 20-godišnji Hugo Guillamón debitirao je sinoć u prvoj momčadi i odigrao impresivnu utakmicu na poziciji stopera.

Great decision from Guillamon to step out of defence to take a risk and release Gaya down the left there in the build-up to the goal. After getting Roger sent off, a productive evening.

