Budućnost je tu, pogledajte je: Lamine Yamal postao je najmlađi strijelac u povijesti La Lige

Barcelona je debelo dominirala tempom kroz cijelo prvo poluvrijeme, ali je poslije 29 minuta svejedno gubila 2-0. Za oba gola pobrinuo se Bryan Zaragoza; Granada je ukrala loptu gostima čim je lopta krenula s centra u prvoj minuti, sjurila se prema golu i zabila zahvaljujući sjajnom finišu omalenog 29-godišnjaka, a on je onda u 29. još jednom pobjegao suparničkoj obrani, pošteno izvrtio Julesa Koundéa i poentirao za 2-0.

Inače, prvi gol zabio je nakon 17 sekundi što je najbrži prvenstveni gol koji je Barça primila u 21. stoljeću; prethodni rekord držao je Karim Benzema s 21 sekundom.

Ipak, puno veći povijesni podatak dočekali smo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Tinejdžer Lamine Yamal, koji već tjednima oduševljava navijače katalonskog velikana, tada se pronašao potpuno nečuvan na drugoj vratnici poslije pokušaja Ferrana Torresa i smanjio na 2-1. Domaći igrači mislili su da je zaleđe, ali ono nije suđeno.

Yamal je tako, sa 16 godina i 87 dana, postao najmlađi strijelac u povijesti La Lige. Sigurni smo da je ovo samo početak jedne velike priče, barem kada se uzme u obzir ono što zasad pokazuje. Podsjetit ćemo vas i da je ranije postao najmlađi strijelac u povijesti španjolske reprezentacije…

16 YEARS AND 87 DAYS.

Lamine Yamal becomes the youngest scorer in La Liga history ✨ pic.twitter.com/at2CPxi70O

— B/R Football (@brfootball) October 8, 2023