Budućnost više ne bi trebala biti tmurna: Mihajlo Mihajlovski ponovno je preuzeo Vardar

Makedonski rukometni klub Vardar, još uvijek aktualni prvak Europe, trebao bi u bližoj budućnosti ipak živjeti razmjerno mirnim životom.

Naime, nakon što je ruski oligarh i milijarder Sergej Samsonjenko zbog različitih okolnosti morao ‘zatvoriti pipu’ klubu od kojeg je napravio europskog giganta, malo je toga djelovalo obećavajuće. U kontekstu teške financijske krize nastale i prije pandemije koronavirusa, većina boljih igrača otišla je iz Skopja.

Stvar bi trebao spasiti Mihajlo Mihajlovski, trenutno prvi čovjek SEHA lige i čovjek od kojeg je Samsonjenko 2013. godine i preuzeo klub.

“Ako uspijemo u namjeri da spasimo Vardar, trebamo zadržati trenutni kostur ekipa i osigurati pet-šest makedonskih reprezentativaca ili potencijalnih reprezentativaca koji će istovremeno činiti i kostur makedonske reprezentacije. Vjerujemo da ćemo se u budućnosti veseliti Vardarovim postignućima”, stoji u priopćenju Mihajlovskog.

Great news are coming from #Macedonia about the future of @HCVardar! 🔥🇲🇰

Mihajlo Mihajlovski, the president of @SEHALeague officially confirmed he will take over the ownership of the European champion from Sergey Samsonenko. #Handball

Thread.

— Filip Mishov (@fmishov) May 4, 2020