Bugger, mate: NBA sezona nije ni započela, a već znamo da će ju Steven Adams cijelu propustiti

NBA sezona nije nam niti krenula, a već smo saznali tko je prvi koji će ju propustiti cijelu. Centar Memphis Grizzliesa, Novozelanđanin Steven Adams mora na podužu pauzu zbog operacije križnih ligamenata u koljenu.

Nije to zapravo ništa novo. Adams je probleme s ligamentima osjetio još na zimu te je izvan stroja od ozljede u siječnju, a klub je poručio kako će morati na operaciju jer terapije koje nisu uključivale operaciju očito nisu urodile plodom i oporavkom.

“Neoperativna rehabilitacija nije riješila trenutnu nestabilnost koljena, pa će Adams morati na operaciju”, poručili su iz tabora Grizzliesa.

Grizzlies say Steven Adams will have surgery on his right posterior cruciate ligament “after non-operative rehabilitation did not resolve ongoing knee instability.” Memphis’ starting center has been sidelined since January due to knee issue. https://t.co/H9YmTUcra1

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 22, 2023