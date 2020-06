Buketi i dresovi s imenima: Leganés se protiv Valladolida prisjetio preminulih pretplatnika

Leganés je kao grad bio jako teško pogođen pandemijom koronavirusa i neki navijači istoimenog kluba, nažalost, nisu dočekali nastavak La Lige.

Leganés je danas prvenstvo nastavio domaćom utakmicom 28. kola protiv Valladolida. Iako na tribinama gledatelja, naravno, nije bilo, scene s Butarquea teško je opisati.

🤍💙 C.D Leganés remembers the season ticket holders that have passed away before Real Valladolid’s match kickoff.

➡️ https://t.co/qda89ZmJe9 pic.twitter.com/6UeJJUF6sX

— C.D. Leganés 🇺🇸🇬🇧🇦🇺 (@CDLeganes_en) June 13, 2020