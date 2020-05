Bundesliga se nastavlja, ali ultrasi iz Düsseldorfa su jasni: “Sezona je za nas gotova”

Sve je spremno za povratak elitnog njemačkog nogometa — Bundesliga se vraća u subotu, već u 15 i 30 čeka nas Rurski derbi između Borussije Dortmund i Schalkea, oni koji su gladni nogometa napokon će doći na svoje, ali nije da svima povratak utakmica u Njemačkoj dobro sjeda.

Naprotiv. U dugom priopćenju koje su u javnost poslali ultrasi Fortune iz Düsseldorfa ističu se riječi koje nisu nimalo naklonjene odluci o nastavku natjecanja. Odnosno, tamošnji se navijači jednostavno ne mogu pretvarati da su stvari normalne.

“Nastavak nogometa znači da je sezona za ultrase iz Düsseldorfa završila”, počinje zaključni dio poruke. “Također, posljedice za nas mogu biti puno teže — s obzirom na aktualne okolnosti, sezona je za nas bezvrijedna. Nažalost, moramo napomenuti da se nećemo organizirati kako bismo zajedno gledali utakmice, kako među nama, tako i u javnosti. Nećemo praviti kartonske izreske niti ćemo organizirati bilo kakve druge aktivnosti koje će ‘utakmicama duhova’ dati privid normalnosti.”

Düsseldorf Ultras: "Football has no problem taking a break. In the weeks or months ahead kids will return to streets around the world kicking footballs. On the pitch and on the streets, the unique talent of footballers is not lost." @M_Star_Online https://t.co/vQPm1GLbWq

