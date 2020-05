Ćaća se vraća: Jasmin Repeša jako je blizu preuzimanju Bologne s kojom je nekoć bio prvak

Talijanski mediji tvrde da je riječ o sitnicama.

Bolonjski Fortitudo i Jasmin Repeša jako su blizu dogovora, javlja Corriere dello Sport, odnosno njegov insajder Damiano Montanari. Povratak u klub nakon 14 godina se, izgleda, sveo na završne detalje, a nekadašnji hrvatski izbornik trebao bi potpisati ugovor na dvije godine s opcijom produžetka na još jednu sezonu. Klupu bi preuzeo početkom lipnja kada bi klub trebao napustiti sadašnji trener Antimo Martino, dok još navodno valja vidjeti što će biti s klupskim menadžerom Marcom Carrarettom kojemu istječe ugovor.

Ovo bi Repeši bio drugi angažman u Bologni s kojom je 2005. godine osvojio talijansko prvenstvo i godinu dana ranije igrao euroligaško finale. Koliko ga ondje vole govori činjenica da su ga navijači nedavno proglasili najboljim trenerom u klupskoj povijesti.

Lo hanno fatto, o almeno, lo faranno. La Fortitudo Bologna saluterà Antimo Martino per sostituirlo con Jasmin Repesa. Per il coach un ritorno con contratto 2+1. I primi ragionamenti dopo la pensante sconfitta nel derby@LegaBasketA @CorrieredelloSp @Corriere pic.twitter.com/lV0uDvm32N — ?????????? ????? (@AlessandroMagg4) May 24, 2020

Ako se pregovori uspješno privedu kraju, Repeši će to biti peti angažman u Italiji — osim prvog mandata u Fortitudu, vodio je još i rimsku Lottomaticu, Benetton iz Trevisa te, najsvježije, Milano s kojim je osvojio ligu i dva nacionalna kupa. Na Čizmi se očito osjeća kao kod kuće, a nema sumnje da će biti toplo dočekan u Bologni za koju igra i Rok Stipčević.

Već možemo zamisliti kako popularni Jasko sjedi na klupi i prilikom timeouta izgovara kultne riječi — they are in bonus, guys…