Čak 12 kola, 63 dana i 107 udaraca. Toliko je Cheltenhamu trebalo za prvi ligaški gol u sezoni

Naravno, izazvalo je to erupciju oduševljenja među oko 5.000 domaćih navijača na Whaddon Roadu, a usput se mogao čuti i uzdah olakšanja međi Cheltenhamovim simpatizerima. Slavlje je, doduše, prekinuo i smanjio Curtis Nelson, u sudačkoj je nadoknadi prvog dijela izjednačio za Derby, ali i pritom postavio konačni rezultat.

“Skinuli smo ogroman teret s naših leđa, taj gol nam svima daje dodatnu motivaciju, pogotovo protiv ovako iskusne ekipe kao što je Derby. Igrači daju sve od sebe, puno se trude na treninzima i napokon smo za to i nagrađeni. Nećemo sad poletjeti nakon ovog remija, lijepo je i to što smo napokon zabili gol”, rekao je trener Clarke nakon utakmice.

Cheltenham je dotad imao gol-razliku od čak 0-19, čak 1.031 minutu čekao je na ovaj prvijenac u sezoni. Zanimljivo, ova je momčad čak i ubilježila jedan pogodak, ali u EFL Trophyju, no i to je bio Bristolov autogol. Sad kad su i to skinuli sa svojih leđa, njegovi igrači morali bi se sad posvetiti i borbi za opstanak u ligi, zona spasa udaljena im je već osam bodova, nakon samo četvrtine odigranih utakmica…