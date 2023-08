Caktaš je zaradio tek treću ocjenu 10 u HNL-u po Sofascoreu. Naravno, predvodi i momčad kola

Iako je utakmicu započeo s klupe te u igru ušao tek u 70. minuti, Mijo Caktaš jučer se svejedno stigao upisati u povijest HNL-a. Tada je njegov Osijek još bio u zaostatku, Rudeš je vodio s 3-1 na domaćem terenu, a onda je bivši Hajdukov nogometaš postigao hat-trick i donio pobjedu svojoj momčadi.

Ta tri gola zabio je u razmaku od samo 12 minuta, zasigurno je to jedan od najbržih hat-trickova ikad u domaćem prvenstvu. Naravno, takva predstava u samo 20-ak minuta priskrbila je Caktašu ne samo titulu igrača utakmice, ali i cijelog kola, već je ova njegova partija ušla u anale HNL-a. Naime, prema Sofascoreovom algoritmu, Osijekova 11-ica zaradila je savršenu ocjenu 10.

To je tek treći takav slučaj otkako ova stranica detaljnije prati hrvatsko prvenstvo, odnosno u protekle četiri sezone. Prije njega su do desetke stizali tadašnji Šibenikov as Marin Jakoliš, koji je u kolovozu 2021. protiv Hrvatskog dragovoljca (6-2) skupio gol i tri asistencije, kao i Lovro Majer za Dinamo, s dva gola i asistencijom protiv istog suparnika (4-0), samo tri tjedna ranije.

Caktaš tako predvodi i idealnu momčad ovog drugog kola, no jedini je Osijekov predstavnik u njoj. Najviše ih ima Dinamo, i to čak četvoricu, a to su braniči Maxime Bernauer te Bohdan Mihajličenko te ofenzivci Luka Ivanušec i Mahir Emreli. Upala su u ovu postavu i tri Hajdukova igrača, redom Ferro i Fahd Moufi iz obrane te strijelac jedinog gola u slavlju nad Rijekom (1-0), Amerikanac Rokas Pukštas.

💥 Momčad kola 💥U najboljih 11 ovog kola dominiraju igrači Dinama (4) i Hajduka (3), dok Rudeš ima dvojicu… Posted by Sofascore Hrvatska on Monday, July 31, 2023

Od ostalih, tu je još i Rudešov ofenzivni dvojac Luka Pasariček i Aleksa Latković, dok je na vratima postavljen Rijekin Nediljko Labrović, s pet obrana iz Jadranskog derbija. Inače, Caktaš je i jedini igrač koji je u Sofinoj postavi bio i u prvom kolu, pa se na startu HNL-a istaknuo kao dosadašnji MVP sezone.