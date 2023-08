California Dreamin’: Arsenal je svladao Barcelonu u prijateljskoj utakmici s čak osam pogodaka

Osim dvoboja Real Madrida i Manchester Uniteda, sinoć se u SAD-u igrao još jedan sraz španjolskog i engleskog velikana. Taj se okršaj igrao u Los Angelesu, na velebnom SoFi Stadiumu, gdje su snage odmjerili Barcelona i Arsenal. Bila je to vrlo zanimljiva i efikasna utakmica, s čak osam pogodaka u mrežama, a na kraju je s 5-3 do pobjede došao engleski doprvak.

U pobjedničkoj momčadi najviše se Belgijac Leandro Trossad, inače dvostruki strijelac u ovom trijumfu, dok su za Arsenal zabijali još i Fábio Vieira, novopridošli Kai Havertz te Bukayo Saka. Potonji je također lako mogao do dva zgoditka u ovoj utakmici, no u 22. minuti je njegov pokušaj s bijele točke završio izvan okvira gola.

The stats from an eight-goal friendly thriller between Arsenal & Barcelona. pic.twitter.com/yUe828P2IV — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 27, 2023

Što se tiče Barceloninih pogodaka, za njih su zaslužni Robert Lewandowski i Raphinha u prvom, odnosno Ferran Torres u drugom poluvremenu. Tako smo tijekom ovog dvoboja pri postizanju osam zgoditaka imali čak osam strijelaca, prava je to rijetkost, pa čak i za prijateljske oglede.

Iako su njihovi puleni došli do pobjede, i to protiv aktualnog španjolskog prvaka, Arsenalove će navijače zabrinuti i situacija s najvećim ovoljetnim pojačanjem, Declanom Riceom. Propustio je on čitavu ovu utakmicu, nije ga bilo niti u zapisniku, pa je trener Mikel Arteta kasnije pojasnio situaciju.

“Declan je dobio jak udarac na treningu, pa nismo ništa htjeli riskirati. Nije se osjećap baš ugodno na jučerašnjem i današnjem treningu, stoga je ovakva odluka bila nužna”, kazao je Arteta. Inače, Barcelonu već za dva dana čeka okršaj s Real Madridom, dok će Topnici u nastavku priprema ukrstiti koplja s Monacom, idućeg tjedna na svojem Emiratesu.